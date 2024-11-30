Первый состав детской железной дороги в Семее отправился в путь

В Абайской области впервые за последние 30 лет прозвучал долгожданный гудок. Сегодня в Семее торжественно открыли восстановленную детскую железную дорогу, которая закрылась в 1995 году. Новое место для железнодорожной линии искать не пришлось, её рельсы проложили на тех же самых путях, где она функционировала с 1975 года. Станция уютно расположилась на живописном острове Бейбітшілік, между правым и левым берегами Иртыша. На реализацию проекта потратили свыше четырёх млрд тенге и четыре месяца непрерывной работы. Открытие превратилось для горожан в настоящий праздник, на котором побывал и корреспондент BaigeNews.kz.

Фото акимата Абайской области

Весёлая музыка, танцы, горячий чай, детский смех и ностальгические улыбки взрослых сопровождали открытие долгожданного проекта – детской железной дороги. В субботний день на торжество, ставшее для людей настоящим праздником, пришли сотни семейчан. Для некоторых восстановление железнодорожного маршрута стало билетом в прошлое, ведь великовозрастные горожане, будучи ещё маленькими, хорошо помнят те впечатления, которыми сопровождались поездки в уютных компактных детских вагонах. А современная молодёжь и ребятня стали очевидцами нового явления в жизни родного города.

"Для меня это ностальгия. Потому что в детстве я часто сюда приходила с родителями и каталась. Воспоминания остались только тёплые, ведь это было солнечным прекрасным и радостным временем. Думаю, сейчас будет также. Я приходила с мамой и папой, а сегодня пришла с дочкой. Сейчас сядем в вагон и мои воспоминания оживут", – поделилась радостными ожиданиями семейчанка Елена Левенс.

Автор фото: Альбина Халел

Работы выполнялись в два этапа. Первый проект – благоустройство острова – начался в августе этого года и занял 40 дней. Второй – непосредственно строительство детской железной дороги – был завершён за 60 дней. Подрядчиком выступило городское ТОО "Семдортехника".

Некогда заросшие поля расчистили от многолетнего сухостоя, старой травы, мусора и посеяли газон. В результате горожане получили а-ля Елисейские поля. Уже в сентябре и октябре этого года взрослые и дети гуляли по зелёным лужайкам в окружении кронированных и побелённых деревьев.

Большая работа была проделана для досуга семейчан и гостей города. Обустроено несколько спортивных площадок. Новая городская локация для полезного отдыха начинается с входной зоны, где оборудовали импровизированную сцену для выступающих музыкантов, а для качественного времяпрепровождения установили здесь лавочки, урны и туалет. Отсюда, по замыслу проектировщиков, и начинается путешествие по живописному острову.

Спортивная зона оборудована тренажёрами на разные группы мышц, воркаут-площадкой, полями для пляжного футбола и волейбола, стритбола.

Фото акимата Абайской области

Руководитель подрядной организации "Семдортехника" Геннадий Пьянов рассказал, что на объекте работали две смены – дневная и вечерняя. Было задействовано сотни человек и 15 единиц техники.

"На момент строительства в проекте было задействовано более двухсот человек. Плюс дополнительно после сдачи будут организованы рабочие места – машинист, проводник, будет запущен учебный класс. Что касается строительства железнодорожного полотна, у нас был проектировщик, авторский надзор плюс привлечённые дополнительно консультанты", – пояснил Геннадий Пьянов.

Железная дорога и перроны окружены замысловатым металлическим забором с изображением животных, многие из которых, кстати, обитают в Биологическом центре Семея, который находится на пути следования поезда.

О том, как создавали уют на зелёном острове и строили дорогу, мы писали ранее.

Фото акимата Абайской области

Первая поездка на новеньком составе прошла под традиционный шашу, аплодисменты и радостные восклики горожан, которые с нетерпением ждали красочные вагоны на перроне. Состав выглядит ярко и жизнерадостно. В его оформлении приняла участие алматинская группа художников. Эскиз разрабатывали на месте, который в ходе реализации проекта несколько раз дорабатывали и согласовывали.

Вместе с первыми пассажирами долгожданного гудка с трепетом в сердце ожидали ветеран железнодорожного транспорта Юрий Горевой, 40 лет проработавший в этой системе. Себя он называет старым машинистом.

"Здесь, в этом красивом уголке природы, дети будут причастны к живому железу, получат жизнепонимание, что есть кое что важнее, чем листать смартфон, не слезая с кресла. Для меня открытие дороги – настоящее событие, это возрождение души", – говорит Юрий Владимирович и достаёт из кармана профессиональную фотографию своего брата.

На снимке – на фоне локомотива молодой Саша Леонов. А с обратной стороны надпись: "Детская железная дорога, 1986 год, возле тепловоза".

Юрий Горевой. Автор фото: Альбина Халел

Брат нашего собеседника Александр приходил на этот же перрон в начале 80-х 12-летним подростком и вдохновлялся гулом металлических колёс, запахом креозота и путевой романтикой.

В 17 лет он уже работал инструктором, приобщал мальчишек и девчонок к увлекательному делу, учил управлять и тормозить составом. Ведь дети здесь не только катались, но и работали. Пассажиров обслуживали юные машинисты, контролёры, билетные кассиры, дежурные по станции. Детская железная дорога была отличным стартом в выборе профессии. И сегодня это прошлое ожило, Семей получил новую профориентационную платформу.

"Я был машинистом, когда в 15 лет Саша катался со мной, и я доверял этому пацану с горящими глазами управление большими тепловозами на перегоне. Зачатки будущей профессии у него были заложены здесь. В культуре железнодорожного транспорта у ребят формировалась предтеча той профессии, которую они обрели ныне. У них уже был маленький образ видения большой железной дороги на примере этой детской узкоколейки, формировалась эта железнодорожная ментальность. В результате многие работают в этой системе. Саша Леонов приходил сюда пацаном, а сейчас он машинист первого класса пассажирского движения депо "Барнаул", – гордится достижениями своего брата старый машинист Юрий Горевой.

Фото брата Юрия Горевого, который стал машинистом. Автор фото: Альбина Халел

Три вагона длиной по 12 метров для детского поезда были изготовлены по индивидуальному заказу на Камбарском машиностроительном заводе Удмуртской Республики. Каждый вагон рассчитан на 32 места, включая один специально оборудованный для людей с ограниченными возможностями.

Этот уютный детский поезд будет функционировать в течение всего года, обещают в акимате. Если все задумки осуществятся, пассажиров ждёт волшебное зрелище – летом остров утопает в изумрудной сочной зелени, а зимой превращается в белый сказочный лиственный лес.

"Этот проект, конечно, был насыщен эмоциями, запомнился и мне, и рабочим. Это одно из любимых общественных пространств наших жителей. Его посещает и много пенсионеров, возрастные люди здесь гуляют, занимаются спортом. Пока создавали проект со многими спортсменами, особенно пожилыми, можно так сказать, сроднились. Здесь проходит маршрут скандинавской ходьбы. По ходу реализации проекта многие люди выражали благодарность, радовались тем изменениям, которые происходили на их глазах. Я думаю, всё получилось хорошо!" – подытожил труд своей команды глава подрядной организации Геннадий Пьянов.

Автор фото: Альбина Халел

Идею возрождения детской железной дороги в июне прошлого года во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций озвучил аким Абайской области Нурлан Уранхаев, который в детстве и сам часто был пассажиром компактного поезда.

Прежняя узкоколейная железная дорога работала для взрослых и детей с 4 августа 1979-го по 29 мая 1995 года. Люди называли её "Малый Турксиб". Её построили за два месяца. Подарок городским детишкам был посвящён Международному году ребёнка и 50-летию с момента открытия Турксибской железной дороги. Состав курсировал шесть тёплых месяцев в году. А на зиму его консервировали.

Закрылась она из-за отсутствия финансирования. Маршрут тянулся на пять километров до берега Иртыша. За несколько лет вагоны и рельсы растащили на металл, а колея густо заросла травой.

Протяжённость воскрешённой узкоколейки составляет два километра. Тепловоз, тянущий три вагона, рассчитан на 70 юных пассажиров.

Восстановление железной дороги стало возможным благодаря неоценимой поддержке крупных предприятий. Спонсором приобретения тепловоза и вагонов выступила компания KazMinerals, в то время как АО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" взяло на себя строительство всей необходимой инфраструктуры и потратило около 3,5 млрд тенге.

Фото акимата Абайской области

Сегодня остров Бейбітшілік знаменит как зелёный уголок здоровья с современными условиями для активного отдыха и занятий спортом.

В честь открытия детской железной дороги городская администрация организовала торжественную встречу, которая превратилась в настоящий праздник для детей.

Всем запомнились концерты с участием артистов Городского дома культуры, спортивные соревнования и увлекательные мастер-классы. В первый день работы возрождённой "дороги детства" пассажиры прокатились бесплатно. Ребята стали участниками розыгрыша сладких подарков, наполнивших атмосферу радостью и весельем.

Семейская детская железная дорога не единственная в Казахстане. Аналогичная узкокалейка функционирует в Караганде.

Автор фото: Альбина Халел