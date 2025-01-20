  • 20 Января, 07:48
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Дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной

Работы будут проведены в два этапа.

Сегодня, 06:50
АВТОР
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министерство транспорта РК Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:50
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Фото: министерство транспорта РК

Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Работы будут проведены в два этапа. Первым этапом охватят участок от БАКАДа до Каскеленского путепровода, вторым – от Каскеленского путепровода до поворота на посёлок Айтей. Уже ведётся проектирование.

Ожидается, что данная мера позволит сократить время в пути, приведёт к снижению автомобильных пробок, отмечают в Минтрансе.

"Пропускная способность на этом участке увеличится с 60 тысяч до 90 тысяч автомобилей в сутки. Для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов будет построено 12 надземных пешеходных переходов", – сообщает ведомство.

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