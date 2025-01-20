Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Работы будут проведены в два этапа. Первым этапом охватят участок от БАКАДа до Каскеленского путепровода, вторым – от Каскеленского путепровода до поворота на посёлок Айтей. Уже ведётся проектирование.

Ожидается, что данная мера позволит сократить время в пути, приведёт к снижению автомобильных пробок, отмечают в Минтрансе.