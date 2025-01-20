Дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной
Работы будут проведены в два этапа.
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Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.
Работы будут проведены в два этапа. Первым этапом охватят участок от БАКАДа до Каскеленского путепровода, вторым – от Каскеленского путепровода до поворота на посёлок Айтей. Уже ведётся проектирование.
Ожидается, что данная мера позволит сократить время в пути, приведёт к снижению автомобильных пробок, отмечают в Минтрансе.
"Пропускная способность на этом участке увеличится с 60 тысяч до 90 тысяч автомобилей в сутки. Для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов будет построено 12 надземных пешеходных переходов", – сообщает ведомство.
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