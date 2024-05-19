Дорога "Махамбет-Индер" временно закрыта в Атырауской области

На 71-ом километре автотрассы республиканского значения "Атырау-Уральск" продолжается пропуск воды через автодорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператативный штаб по ЧС региона.

"Данное решение принято с целью защиты населенных пунктов, расположенных вдоль реки Жайык в Махамбетском районе от угрозы паводка, в связи с большим притоком и высокими темпами паводковых вод.Приток воды в селе Махамбет и Сарытогай вода направляется в сторону пастбищ, на западную часть автотрассы. Расстояние от берега реки Жайык до трассы Атырау-Уральск составляет около 6-7 километров. Ситуация стабильная, угрозы сельским населенным пунктам нет", — пояснили в штабе.

В направлении от Уральска, Индера и Махамбета до Атырау автотранспорт может передвигаться по трассе Индер-Атырау.

Напомним, 18 мая из-за большого скопления воды на 71 километре автодороги республиканского значения "Атырау-Уральск", между сёлами Махамбет и Актогай, спецтехникой вскрыли дамбу для пропуска вод.

Ранее из-за опасности подтопления населённых пунктов Махамбетского района специалистам пришлось вскрыть дорожное полотно на 44-м километре трассы "Атырау – Уральск", в районе Сарайшыка.