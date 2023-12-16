Дорога к независимости была трудной: премьер-министр поздравил казахстанцев
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Премьер-министр страны Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
"Это поистине главный государственный праздник нашей суверенной страны. Потому что независимость, дорога к которой была трудной и сложной, – это наивысшая ценность, которую мы должны беречь превыше всего. Курс, проводимый Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлен на укрепление нашей республики. Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил вековые мечты народа о свободе и справедливости. Поэтому наша общая задача перед будущими поколениями — сделать все, чтобы сохранить и приумножить это бесценное достояние. В этот праздник желаю всем мирного неба над головой, здоровья, успехов и благополучия!", — отметил премьер.
Ранее с праздником казахстанцев поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, 16 декабря казахстанцы отмечают 32-ю годовщину независимости страны. 16 декабря 1991 года был принят конституционный закон, провозгласивший независимость Республики Казахстан. Ранее BaigeNews.kz расссказывал, какие события предшествовали этому и в чём историческая роль закона.
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