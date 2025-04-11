Жители одного из районов Алматы возмущены тем, что через Первомайское кладбище ежедневно проезжают сотни автомобилей. По словам местных, машины не только нарушают покой усопших, но и мешают похоронам, задевают памятники и разрушают надгробья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Дорогу через кладбище открыли временно — после обрушения моста, соединяющего микрорайон Кемел с близлежащими поселками. Мост давно восстановлен, но транзитный путь по кладбищу так и остался открытым.

"Мы не смогли проститься нормально с отцом, — рассказывает алматинка Ирина Бордунова. — Машины сигналили, чуть людей не сбивали. Все происходило в спешке, не по-человечески. Люди даже не смогли подойти к гробу, сказать последние слова".

Местные жалуются: теперь по кладбищу ездят не только легковые машины, но и грузовики. Из-за узкой дороги и отсутствия тротуаров водители вынуждены объезжать друг друга, задевая ограждения и памятники. Пыль от шин оседает на могилах, а некоторые надгробья — уже повреждены.

"Говорили, что это временная дорога. Но прошло больше полугода, а движение только усиливается", — говорит Наталья Сабегина, жительница района.

В акимате Жетысуского района заявили, что слышат жалобы и уже начали принимать меры. Въезд большегрузам ограничат, а территорию кладбища планируют оградить. Поврежденные могилы обещают восстановить.

"Мы установим дорожные знаки с двух сторон, запретим проезд фурам. По закрытию дороги — будем прорабатывать вопрос с городом. Сначала соберем коллективное письмо от жителей", — сообщил Данияр Сапашев, главный инспектор отдела инженерно-дорожной инфраструктуры.

Тем не менее, жители опасаются, что этих мер будет недостаточно. По их словам, дорога через кладбище — самый короткий путь из села в город, и с началом строительства нового микрорайона поток машин только увеличится.

"Если не будет альтернативных дорог — всё снова пойдет через кладбище. Мы боимся, что даже на Родительский день и Пасху будет невозможно спокойно посетить могилы родных", — говорит Илона Масилевич.

В акимате пообещали решить проблему до весенних поминальных дней, но жители сомневаются, что ситуация изменится в ближайшее время.