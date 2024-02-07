Доработать Градостроительный кодекс поручил Глава государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что актуальной проблемой является отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли, играющей большую роль в социально-экономической жизни страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"К примеру, действующая методика определения объективной стоимости проектов, основанная на сметных расчетах, значительно отстает от мировых стандартов", - сказал президент.

Он отметил, что инвесторы теряют время, деньги и мотивацию, а затем уходят в страны с минимальными требованиями к получению разрешительных документов.

"Правительству на основе международного опыта следует кардинально упростить порядок утверждения проектно-сметной документации для инвесторов", - поручил Глава государства.

Он напомнил, что полтора года назад поручал разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам.