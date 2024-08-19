Дополнительный терминал построят в аэропорту Ушарала

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Жетісу ознакомился с социально-экономическим развитием региона и дал ряд поручений по развитию АПК, обрабатывающей промышленности, туризма и мерам поддержки МСБ для увеличения вклада в экономику, передаёт BaigeNews.

По прибытию в регион в аэропорту города Ушарал Алакольского района главе правительства доложили о функционировании взлетно-посадочной полосы, которая в результате реконструкции принимает крупные воздушные суда. Объект имеет особое значение для развития туризма с учетом роста туристического потока. На сегодня действуют рейсы из Астаны, Алматы и Талдыкоргана. На субсидирование авиарейсов в текущем году было выделено 653 млн тенге, это позволило реализовать порядка 20 тыс. билетов по стоимости 8 000-18 000 тенге.

Аким области Жетісу Бейбит Исабаев доложил, что в рамках исполнения поручения Президента по развитию малой авиации, данных на совещании по развитию туризма в июне этого года, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дополнительного терминала аэропорта города Ушарал пропускной способностью до 75 пассажиров в час. С учетом текущей инфраструктуры объекты будут обслуживать до 125 пассажиров в час. В целом в прошлом году регион посетили 2 млн отдыхающих, введено 17 новых объектов туризма с привлечением 3,5 млрд тенге частных инвестиций. Для дальнейшего развития отрасли туризма Глава Правительства поручил усилить работу по привлечению инвестиций и созданию соответствующей инфраструктуры.

По итогам полугодия краткосрочный экономический индикатор области Жетісу составил 110,7%. Так, объем торговли увеличился на 23%, объем строительных работ – на 33,8% или в 1,3 раза, связи – на 7,5%. В целом потенциал региона представлен агропромышленным комплексом, обрабатывающей промышленностью, логистикой. Доля АПК в структуре экономики области составляет 15,2%. Рост в сельском хозяйстве составил за январь-июнь т.г. составил 1,2%. Для развития отрасли с 2022 года выявлено и возвращено в государственную собственность 1,2 млн га неиспользуемых земель, из них свыше 800 тыс. га вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Ведется работа по повышению урожайности культур путем восстановления ирригационных сетей и применения инновационных агротехнологий.

По данным акимата, с учетом уборочной кампании ожидается рост показателей отрасли. Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что в этом году увеличено финансирование отрасли АПК региона. 23 млрд тенге направлено на увеличение субсидирования процентной ставки по кредитам малого и среднего бизнеса. В этой связи Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом поручено уделить особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающего сектора.

В целях развития обрабатывающей промышленности с долей в ВРП в 11,2% в области по поручению премьер-министра ведется работа по расширению действующих производственных показателей и выходу на полную мощность. Данными мерами охвачены ТОО "Алацем", "Кайнар АКБ", "Алмаз Керамикс", "ASMA Indastrial", "SSА Feed Mills", "Майями Солар", "Солодовенный завод Суффле Казахстан", "Аксуский сахарный завод". Также прорабатывается запуск ранее простаивающего предприятия "Агрокомплекс Жетісу Мажико".

Всего в области функционирует 554 промышленных предприятия (в том числе 11 системообразующих), где работают свыше 29 тыс. человек. В текущем году планируется реализация 58 инвестиционных проектов с созданием более 1,5 тыс. рабочих мест. Всего с начала года привлечено 136,6 млрд тенге инвестиций с ростом в 1,4 раза, в том числе частные инвестиции увеличились в 2 раза до 103,5 млрд тенге.

До конца 2024 года планируется привлечь 375 млрд тенге инвестиций. Глава правительства поручил усилить работу по привлечению инвесторов для открытия новых производств. Основным фактором привлечения инвестиций в экономику являются принятые меры по развитию инфраструктуры.

В этом году вводятся в эксплуатацию участки автодорог республиканского значения "Талдыкорган – Ушарал" (287-615 км) и "Сарыозек – Коктал" (45-68 км). Также полностью завершен ремонт автодороги "Лепсы-озеро Балхаш" (0-27 км). До конца года 90 км автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск-Лепсы-Актогай" будут обеспечены асфальтовым покрытием, оставшиеся 15 км – до туристического сезона 2025 года. План на текущий год – ремонт 182 км дорог областного значения и внутренних улиц 54 населенных пунктов. В целом, к концу года область получит 336 км дорог второй и третьей категории, что увеличит долю автодорог областного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 93% до 95%.

Отмечена положительная динамика по улучшению состояния социальной инфраструктуры. Так, с момента образования области Жетісу в среднем на 50% обновлены социальные объекты, требовавшие капитального ремонта и нового строительства. Помимо этого до конца года в регионе планируется ввести не менее 349 тыс. м2 жилья. На приобретение 866 квартир для социально уязвимых слоев населения предусмотрено 13,4 млрд тенге.