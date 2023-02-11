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metroalmaty.kz Сегодня, 18:58
120
Сегодня, 18:58
120
Фото: metroalmaty.kz

Дополнительный подвижной состав метро запустят в Алматы

На линию метрополитена Алматы будет запущен дополнительный подвижной состав, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Метрополитена Алматы, с 13 февраля на линии будут курсировать 10 составов. Интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд.⠀

"В 2022 году были сданы в эксплуатацию две станции метро, с связи с чем пассажиропоток увеличился почти в двое и достиг 85 тысяч перевозок в день", — сообщили в компании. 

На линии курсируют составы, которые состоят из четырёх вагонов и общей вместимостью 938 человек.

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#Алматы #метро
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:58
120
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