В акимате Алматы сообщили о дополнительном этапе отбора заявок на участие в городской программе льготного кредитования "Алматы жастары", передаёт BaigeNews.kz.

Подать исправленную заявку могут только те граждане, которые уже обращались с 29 июля по 7 августа 2024 года, но не получили одобрения из-за ошибок или неполных документов.

"Проверить, допущены ли вы к редактированию заявки, можно на главной странице сайта программы в разделе "Список участников, допущенных к редактированию заявок". Внести корректировки следует на сайте almaty-zhastary2024.kz с 23 по 31 декабря 2024 года", - проинформировали в акимате Алматы.

Дополнительные консультации можно получить по телефону: +7 (727) 225-14-57.

Ранее сообщалось, что землетрясение охладило арендный рынок в Алматы.