Дополнительные земельные участки обработают от саранчи в Туркестанской области

Помимо обработанных 260 тысяч гектаров, в Туркестанской области выявлены ещё участки распространения саранчи более чем на 50 тысяч гектаров. Дополнительную обработку проводят в городе Арысь, Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На заседании центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи 8 июня вице-премьер Серик Жумангарин заслушал доклады о ситуации в регионах.

По информации акимата Туркестанской области, обработка ведется с помощью 70 единиц наземной техники, плюс дополнительно прибыли 4 самолета. В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено.

В Айтекебийском районе Актюбинской области началось отрождение саранчи. Техника для обработки наготове. В целом в регионе химобработка уже проведена на 281 тыс. га земель в 12 районах с использованием 76 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечено около 600 человек. Это сотрудники фитосанитарной инспекции, акимата и временные работники. Для усиления работы в период активного отрождения саранчи акимату необходимо еще 14 единиц техники.

В Костанайской области химическая обработка проведена на площади 29,4 тыс. га в пяти районах области. Для мониторинга и выявления мест отрождения привлечено 129 обследователей и 326 временных работников. Наготове 72 единицы техники. Работа по борьбе с саранчой проводится совместно с фермерами.