Дополнительные защитные знаки будут наносить на госномера автомобилей в Казахстане

Фото: пресс-служба Минторговли и интеграции РК

На госномерах автомобилей теперь будут печатать специальные элементы, которые невозможно подделать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции.

С 1 сентября в Казахстане введен в действие национальный стандарт СТ РК 986-2022. В нём прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации.

Стандарт разработал Информационно-производственный центр МВД РК, он прошёл экспертизу в КазСтандарт КТРМ МТИ РК.

"Стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках. К дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров. Эти элементы невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием, они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что введение стандарта не повлечёт изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из бюджета.