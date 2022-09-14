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  • Дополнительные защитные знаки будут наносить на госномера автомобилей в Казахстане
пресс-служба Минторговли и интеграции РК Сегодня, 16:32
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Фото: пресс-служба Минторговли и интеграции РК

Дополнительные защитные знаки будут наносить на госномера автомобилей в Казахстане

На госномерах автомобилей теперь будут печатать специальные элементы, которые невозможно подделать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции.

С 1 сентября в Казахстане введен в действие национальный стандарт СТ РК 986-2022. В нём прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации. 

Стандарт разработал Информационно-производственный центр МВД РК, он прошёл экспертизу в КазСтандарт КТРМ МТИ РК.

"Стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках. К дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров. Эти элементы невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием, они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что введение стандарта не повлечёт изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из бюджета.

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#авто #министерство торговли и интеграции РК
Сегодня, 16:32
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