Дополнительные уроки по изучению иностранного языка подорожали в Казахстане
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В Казахстане растёт число вспомогательных образовательных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Сообщается, что по итогам августа 2023 года стоимость курсов профессионального обучения по востребованным профессиям и навыкам в Казахстане выросла на 10,7% за год, курсов по изучению иностранных языков — на 14,1%.
Курсы профессионального обучения за год сильнее всего подорожали в Туркестанской области. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Павлодарской области. Абайской, Акмолинской, Жетысуской и Кызылординской областях — цены остались на уровне прошлого года, а в Западно-Казахстанской области - подешевели на 3,6%.
Курсы по изучению иностранных языков сильнее всего выросли в цене в Жетысуской области. Также в тройке антилидеров также оказались Алматы и Астана. Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Алматинской области, а в Акмолинской - цены остались на прежнем уровне.
Отмечается также, что во втором квартале 2023 года в Казахстане оказали вспомогательных образовательных услуг на 9,2 миллиарда тенге. Больше всего услуг пришлось на Алматы. В пятёрку лидеров также вошли Астана, Атырауская, Мангистауская, Кызылординская области.
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