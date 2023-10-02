Дополнительные уроки по изучению иностранного языка подорожали в Казахстане

В Казахстане растёт число вспомогательных образовательных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сообщается, что по итогам августа 2023 года стоимость курсов профессионального обучения по востребованным профессиям и навыкам в Казахстане выросла на 10,7% за год, курсов по изучению иностранных языков — на 14,1%.

Курсы профессионального обучения за год сильнее всего подорожали в Туркестанской области. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Павлодарской области. Абайской, Акмолинской, Жетысуской и Кызылординской областях — цены остались на уровне прошлого года, а в Западно-Казахстанской области - подешевели на 3,6%.

Курсы по изучению иностранных языков сильнее всего выросли в цене в Жетысуской области. Также в тройке антилидеров также оказались Алматы и Астана. Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Алматинской области, а в Акмолинской - цены остались на прежнем уровне.

Отмечается также, что во втором квартале 2023 года в Казахстане оказали вспомогательных образовательных услуг на 9,2 миллиарда тенге. Больше всего услуг пришлось на Алматы. В пятёрку лидеров также вошли Астана, Атырауская, Мангистауская, Кызылординская области.