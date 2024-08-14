Дополнительные поезда запустят для студентов в Казахстане

В преддверии начала учебного года для студентов из западных областей в Казахстане решили запустить дополнительные поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

"Учитывая повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов западного региона Комитетом железнодорожного и водного транспорта МТ РК принято решение о запуске дополнительных маршрутов из Актау и Атырау до Алматы. В связи с тем, что в летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, вышеперечисленные вагоны - без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Из Актау в Алматы дополнительно будет курсировать 8 пассажирских вагонов на 360 мест с прибытием в Алматы 23 августа.

Из Атырау добавят дополнительные три вагона на четыре даты (16, 18, 20, 22 августа). Это 540 мест.

Студенты могут приобрести билеты на вокзалах в Актау и Атырау.