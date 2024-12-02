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Дополнительные поезда запускают в Казахстане к Новому году и Дню Независимости

Они будут курсировать по нескольким направлениям.

Сегодня, 09:46
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BaigeNews.kz Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане национальный перевозчик объявил о запуске дополнительных поездов к Дню Независимости Казахстана и Новому году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на объявление КТЖ.

Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:

Поезд №201/202 "Астана Алматы":

  • из Астаны 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года;
  • из Алматы 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря текущего года, а также 2 и 5 января 2025 года.

Поезд №203/204 "Астана Шымкент":

  • из Астаны 13, 17, 20, 23, 26, 29 декабря 2024 года, а также 1 и 4 января 2025 года;
  • из Шымкента 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря 2024 года и 2, 5 января 2025 года.

Поезд №205/206 "Актобе Астана":

  • из Актобе 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года;
  • из Астаны отправление состоится 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря текущего года и 3, 6 января 2025 года.

В КТЖ добавили, что это будут составы из стандартных купейных и плацкартных вагонов.

С 13 декабря запустят также дополнительные рейсы электропоездов:

  • №7553/6811–6812/7556 "Караганда Астана Курорт Боровое" будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №7509/6805–6806/7510 "Павлодар Астана Курорт Боровое" будет курсировать три раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

"Дополнительные поезда значительно увеличат количество доступных мест и обеспечат комфортное передвижение для всех пассажиров. Билеты на дополнительные поезда доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах вокзала", - отметили в пресс-службу перевозчика.

Напомним, ранее стало известно, что возобновляется сообщение Новосибирск — Риддер.

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