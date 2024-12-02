Дополнительные поезда запускают в Казахстане к Новому году и Дню Независимости
Они будут курсировать по нескольким направлениям.
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В Казахстане национальный перевозчик объявил о запуске дополнительных поездов к Дню Независимости Казахстана и Новому году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на объявление КТЖ.
Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:
Поезд №201/202 "Астана ― Алматы":
- из Астаны 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года;
- из Алматы 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря текущего года, а также 2 и 5 января 2025 года.
Поезд №203/204 "Астана ― Шымкент":
- из Астаны 13, 17, 20, 23, 26, 29 декабря 2024 года, а также 1 и 4 января 2025 года;
- из Шымкента 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря 2024 года и 2, 5 января 2025 года.
Поезд №205/206 "Актобе ― Астана":
- из Актобе 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года;
- из Астаны отправление состоится 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря текущего года и 3, 6 января 2025 года.
В КТЖ добавили, что это будут составы из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
С 13 декабря запустят также дополнительные рейсы электропоездов:
- №7553/6811–6812/7556 "Караганда ― Астана ― Курорт Боровое" будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям;
- №7509/6805–6806/7510 "Павлодар ― Астана ― Курорт Боровое" будет курсировать три раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
"Дополнительные поезда значительно увеличат количество доступных мест и обеспечат комфортное передвижение для всех пассажиров. Билеты на дополнительные поезда доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах вокзала", - отметили в пресс-службу перевозчика.
Напомним, ранее стало известно, что возобновляется сообщение Новосибирск — Риддер.
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