Дополнительные поезда и вагоны запустят на праздничные дни в Казахстане

В период праздничных и предпраздничных дней "Наурыз мейрамы", в связи с возможным увеличением пассажиропотока АО "Пассажирские перевозки" будут предусмотрены дополнительные поезда и вагоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Нацперевозчик назначил три дополнительных поезда. Они будут курсировать по следующим маршрутам:

Поезд No201/202 по маршруту "Астана-Алматы-1" на четыре рейса: отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00 часов, прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20 часов, в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00 часов, прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10 часов;

Поезд No203/204 по маршруту "Астана-Шымкент" на три рейса: отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37 часов, прибывает в Шымкент 19, 22, 25 марта в 22:52 часов, в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25 часов, прибывает в Астану 20, 23, 26 марта 2024 года в 0:27 часов;

Поезд No205/206 по маршруту "Актобе-Шымкент" на два рейса: отправляется из Актобе 20, 23 марта в 18:15 часов, прибывает в Шымкент 21, 24 марта в 19:55 часов, в обратном направлении из Шымкента отправляется 21, 24 марта в 22:20 ч., прибывает в Актобе 23, 26 марта в 01:02 часов.

Кроме того, в Международный женский день и Наурыз мейрамы КТЖ добавит 398 дополнительных вагонов к пассажирским поездам.

Дополнительные прицепки в Северном регионе:

Поезд No45/46 по маршруту "Павлодар-Туркестан" с 7 по 10 марта и с 20 по 25 март;

Поезд No139/140 по маршруту "Павлодар-Пресногорьковская" с 7 и 11 марта и с 21 по 25 марта;

Поезд No354/353 "Астана-Семей" с 7 и 9 марта и с 21 по 25 марта;

Поезд No623/624 "Астана-Петропавловск" с 8 по 10 марта и 20 по 24 марта.

Дополнительные прицепки в Западном регионе: