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Дополнительные поезда и вагоны запустят на праздничные дни в Казахстане

Сегодня, 16:16
АВТОР
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КТЖ Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: КТЖ

В период праздничных и предпраздничных дней "Наурыз мейрамы", в связи с возможным увеличением пассажиропотока АО "Пассажирские перевозки" будут предусмотрены дополнительные поезда и вагоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Нацперевозчик назначил три дополнительных поезда. Они будут курсировать по следующим маршрутам:

  • Поезд No201/202 по маршруту "Астана-Алматы-1" на четыре рейса: отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00 часов, прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20 часов, в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00 часов, прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10 часов;
  • Поезд No203/204 по маршруту "Астана-Шымкент" на три рейса: отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37 часов, прибывает в Шымкент 19, 22, 25 марта в 22:52 часов, в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25 часов, прибывает в Астану 20, 23, 26 марта 2024 года в 0:27 часов;
  • Поезд No205/206 по маршруту "Актобе-Шымкент" на два рейса: отправляется из Актобе 20, 23 марта в 18:15 часов, прибывает в Шымкент 21, 24 марта в 19:55 часов, в обратном направлении из Шымкента отправляется 21, 24 марта в 22:20 ч., прибывает в Актобе 23, 26 марта в 01:02 часов.

Кроме того, в Международный женский день и Наурыз мейрамы КТЖ добавит 398 дополнительных вагонов к пассажирским поездам.

Дополнительные прицепки в Северном регионе:

  • Поезд No45/46 по маршруту "Павлодар-Туркестан" с 7 по 10 марта и с 20 по 25 март;
  • Поезд No139/140 по маршруту "Павлодар-Пресногорьковская" с 7 и 11 марта и с 21 по 25 марта;
  • Поезд No354/353 "Астана-Семей" с 7 и 9 марта и с 21 по 25 марта;
  • Поезд No623/624 "Астана-Петропавловск" с 8 по 10 марта и 20 по 24 марта.

Дополнительные прицепки в Западном регионе:

  • - Поезд No22/21 "Кызылорда-Семей" с 7 по 11 марта и 20 по 25 марта;
  • - Поезд No24/23 "Актобе-Алматы" с 7 по 11 марта и с 21 по 25 марта;
  • - Поезд No34/33 "Актобе-Алматы" с 7 по 11 марта и с 20 по 25 марта;
  • - Поезд No37/38 "Мангистау- Семей" с 8 по 10 марта и с 22 по 24 марта;
  • - Поезд No47/48 "Атырау-Астана" с 7 по 9 марта и 21 по 23 марта;
  • - Поезд No313/314 "Мангистау-Атырау" с 7 по 9 марта и 20 по 23 марта;
  • - Поезд No614/613 "Уральск-Мангистау" с 7 по 11 марта и с 20 по 25 марта;
  • - Поезд No692/691 "Актобе-Атырау" с 7 по 11 марта и с 20 по 25 марта.

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