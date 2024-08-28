Дополнительные гранты присудили казахстанским абитуриентам

Образовательные гранты дополнительно присудили казахстанским абитуриентам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

"Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ. Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в вуз", – сообщили в ведомстве.

Список обладателей государственных образовательных грантов можно посмотреть здесь.

Ранее был опубликован основной список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

В этом году самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология", – 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек).

Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий", — говорится в сообщении.