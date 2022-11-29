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aqmolanews.kz Сегодня, 11:29
120
Сегодня, 11:29
120
Фото: aqmolanews.kz

Дополнительные гранты для педагогической специальности не нужны - Минпросвещения

За последние пять лет по педагогическим специальностям в Казахстане подготовлено свыше 200 тысяч специалистов, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов. При этом, по его словам, по специальности трудоустроены лишь 55 тысяч выпускников.

"До 2026 года будут подготовлены еще порядка 100 тысяч педагогов. В целом, для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тысяч педагогов. Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы. Тем самым, выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется. Нет необходимости в дополнительной  подготовке педагогов. Для нас важно не количество учителей, а повышение качества подготовки и уровня их квалификации", - отметил глава ведомства. 

Совместно с Министерством науки и высшего образования проводится системная работа по аккредитации стандартов педагогических программ и  подготовки кадров, сообщил Аймагамбетов. 

"Как известно, личность директора имеет важнейшую роль в жизни школы. Поэтому нами предусмотрено назначение директора школы с момента начала строительства. Директор будет осуществлять контроль за ходом строительства школы и набор педагогов, пройдет специальные курсы по менеджменту и лидерству. Эти меры позволят обеспечить новые школы лучшими педагогами и использовать подходы, обеспечивающие повышение качества образования", - сказал министр.

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#школа #педагог
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:29
120
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