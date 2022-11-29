Дополнительные гранты для педагогической специальности не нужны - Минпросвещения

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За последние пять лет по педагогическим специальностям в Казахстане подготовлено свыше 200 тысяч специалистов, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов. При этом, по его словам, по специальности трудоустроены лишь 55 тысяч выпускников.

"До 2026 года будут подготовлены еще порядка 100 тысяч педагогов. В целом, для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тысяч педагогов. Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы. Тем самым, выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется. Нет необходимости в дополнительной подготовке педагогов. Для нас важно не количество учителей, а повышение качества подготовки и уровня их квалификации", - отметил глава ведомства.

Совместно с Министерством науки и высшего образования проводится системная работа по аккредитации стандартов педагогических программ и подготовки кадров, сообщил Аймагамбетов.