Из-за ограничения движения автомобилей по трассам, соединяющим Астану с Карагандой и Щучинском, компания КТЖ организовала дополнительные электропоезда по этим направлениям, передаёт BaigeNews.kz.

"С 21 января будет организована посадка пассажиров со станции Курорт Бурабай до Астаны на поездах №6830 "Кокшетау – Астана", №7508 "Кокшетау – Нурлы-Жол"; со станции Сарыбел (перевозка до Караганды и Астаны) на электропоезде №6857 "Караганда – Астана", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Таким образом планируют помочь добраться до мест назначения 500 пассажирам.