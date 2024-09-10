Дополнительные автобусы выйдут на линию в Астане

Работу двух маршрутов решили усилить в Астане в дни проведения Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"До 15 сентября включительно усилена работа маршрутов №18 и 37. На линию добавлены четыре дополнительных автобуса: на маршруте №18 количество машин увеличено с 17 до 19, на маршруте №37 - с 15 до 17", - сообщили в компании.