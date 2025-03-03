Дополнительные авиарейсы запустят в Казахстане на мартовские праздники
С 16 по 30 марта авиакомпании обслужат 120 дополнительных рейсов.
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На мартовские праздники в Казахстане запустят дополнительные авиарейсы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
С 16 по 30 марта авиакомпании обслужат 120 дополнительных рейсов. Из них 55 рейсов выполнит авиакомпания Air Astana:
по внутренним направлениям:
Астана – Алматы – восемь рейсов;
Атырау – Астана – шесть рейсов;
Атырау – Алматы – три рейса;
Алматы – Шымкент – два рейса;
Алматы – Кызылорда – два рейса;
Алматы – Актау – один рейс;
Алматы – Актобе – один рейс;
Алматы – Усть-Каменогорск – один рейс;
Астана – Актобе – один рейс;
Астана – Уральск – один рейс;
Астана – Костанай – один рейс.
по международным направлениям:
Алматы – Сеул – четыре рейса;
Алматы – Стамбул – четыре рейса;
Астана – Стамбул – четыре рейса;
Алматы – Мале – четыре рейса;
Алматы – Пекин – два рейса;
Астана – Сеул – два рейса;
Алматы – Тбилиси – один рейс;
Астана – Пхукет – один рейс;
Астана – Фукуок – один рейс;
Алматы – Лондон – один рейс;
Алматы – Душанбе – один рейс;
Алматы – Баку – один рейс;
Алматы – Камрань – один рейс;
Алматы – Гуанчжоу – один рейс.
Кроме того, с 30 марта будут открыты авиасообщения по маршрутам:
Алматы – Нячанг (четыре рейса в неделю);
Алматы – Гуанчжоу (три рейса в неделю).
С 31 марта запустят маршрут Астана – Нячанг (три рейса в неделю), с 20 апреля возобновят рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (три рейса в неделю).
На мартовские праздники авиакомпания FlyArystan добавит 33 рейса:
Астана – Алматы – 11 рейсов;
Астана – Уральск – четыре рейса;
Алматы – Шымкент – три рейса;
Алматы – Караганда – два рейса;
Алматы – Кызылорда – два рейса;
Астана – Шымкент – два рейса;
Астана – Туркестан – два рейса;
Алматы – Костанай – один рейс;
Алматы – Семей – один рейс;
Алматы – Павлодар – один рейс;
Алматы – Уральск – один рейс;
Астана – Кызылорда – один рейс;
Астана – Актау – один рейс;
Астана – Усть-Каменогорск – один рейс.
SCAT запустит 32 дополнительных рейса:
Астана – Алматы – 16 рейсов;
Астана – Шымкент – восемь рейсов;
Алматы – Шымкент – восемь рейсов.
Авиакомпания Qazaq Air рассматривает вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан.
"Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета)", - говорится в сообщении.
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