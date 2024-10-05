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Дополнительные авиарейсы запускают из Астаны в Кызылорду

Сегодня, 07:00
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пресс-служба Qazaq Air Сегодня, 07:00
Сегодня, 07:00
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Фото: пресс-служба Qazaq Air

Дополнительные авиарейсы из Астаны в Кызылорду открывает с 10 октября авиакомпания Qazaq Air, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает авиакомпания, полёты будут выполняться с частотой пять раз в неделю на воздушном судне канадского производства De-HavillandDash 8-Q400 новой генерации.

По вторникам, пятницами воскресеньям: 

IQ 425 Астана (17:15) – Кызылорда (19:10)

IQ 426 Кызылорда (19:40) – Астана (21:20)

По понедельникам: 

IQ 425 Астана (18:00) – Кызылорда(20:00)

IQ 426 Кызылорда(20:40) – Астана (22:30)

По четвергам: 

IQ 425 Астана (13:30) – Кызылорда (15:40)

IQ 426 Кызылорда (16:10) – Астана (18:05). 

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