Дополнительные авиарейсы запускают из Астаны в Кызылорду

Дополнительные авиарейсы из Астаны в Кызылорду открывает с 10 октября авиакомпания Qazaq Air, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает авиакомпания, полёты будут выполняться с частотой пять раз в неделю на воздушном судне канадского производства De-HavillandDash 8-Q400 новой генерации.

По вторникам, пятницами воскресеньям:

IQ 425 Астана (17:15) – Кызылорда (19:10)

IQ 426 Кызылорда (19:40) – Астана (21:20)

По понедельникам:

IQ 425 Астана (18:00) – Кызылорда(20:00)

IQ 426 Кызылорда(20:40) – Астана (22:30)

По четвергам:

IQ 425 Астана (13:30) – Кызылорда (15:40)

IQ 426 Кызылорда (16:10) – Астана (18:05).