Дополнительные авиарейсы запускают из Астаны в Кызылорду
Сегодня, 07:00
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Сегодня, 07:00Сегодня, 07:00
130Фото: пресс-служба Qazaq Air
Дополнительные авиарейсы из Астаны в Кызылорду открывает с 10 октября авиакомпания Qazaq Air, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает авиакомпания, полёты будут выполняться с частотой пять раз в неделю на воздушном судне канадского производства De-HavillandDash 8-Q400 новой генерации.
По вторникам, пятницами воскресеньям:
IQ 425 Астана (17:15) – Кызылорда (19:10)
IQ 426 Кызылорда (19:40) – Астана (21:20)
По понедельникам:
IQ 425 Астана (18:00) – Кызылорда(20:00)
IQ 426 Кызылорда(20:40) – Астана (22:30)
По четвергам:
IQ 425 Астана (13:30) – Кызылорда (15:40)
IQ 426 Кызылорда (16:10) – Астана (18:05).
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