Дополнительные 800 миллиардов тенге возьмёт правительство из Нацфонда

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Сенатор Бекбол Орынбасаров заявил о нерациональном использовании средств Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, республиканский бюджет из Национального фонда получает средства в виде гарантированного и целевого трансферта. Использование этих средств строго регламентировано контрциклическими бюджетными правилами, что не позволяет превышать установленные пределы.

"Вместе с тем остаётся один источник – целевой трансферт из Нацфонда, критерии использования которого определены общими обтекаемыми словами в Концепции по управлению государственными финансами. В соответствии с такими критериями, как финансирование антикризисных программ и реализация социально значимых проектов национального масштаба, можно финансировать любые мало- мальски подходящие проекты, что мы и видим в нынешнем уточнении бюджета, в котором к одному триллиону тенге дополнительно привлечено 800 миллиардов тенге", - сказал Орынбасаров.

Сенатор отметил, что с 2024 года в Казахстане запустят проект "Нацфонд – детям", который предусматривает отчисление 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода.

"Однако текущая ситуация с отрицательными показателями инвестдохода Нацфонда (по итогам 2022 года инвестиционный доход Нацфонда сложился отрицательным и составил (-) 1 374,3 миллиарда тенге), а также с нерациональным использованием средств Нацфонда вызывает серьезное опасение", - заявил он.

Орынбасаров обратился к Нацбанку с вопросом о том, какая работа проводится для увеличения инвестиционного дохода для существенного увеличения сумм на счетах детей в будущем.