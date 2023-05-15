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Дополнительную защиту обеспечат сообщающим о коррупции сотрудникам в Казахстане Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28
87

Дополнительную защиту обеспечат сообщающим о коррупции сотрудникам в Казахстане

В Казахстане утвердили правила заключения соглашения о неразглашении информации при содействии в противодействии коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

Приказ председателя Агентства РК по противодействию коррупции появился в Сети.

"Соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции является основанием для обеспечения лицом, заключившим данное соглашение, конфиденциальности информации об обращении лица к вышестоящему руководителю и (или) руководству государственного органа либо организации (далее – руководитель), работником которой оно является (являлось), и (или) в уполномоченные государственные органы в целях содействия в противодействии коррупции", - сказано в документе.

Соглашение может заключаться между сотрудником и руководителем организации, руководителем и должностным лицом уполномоченного госоргана, при обращении лица в уполномоченный орган, а также между руководителем организации и должностным лицом Антикора, приглашённым на заседание согласительной комиссии или коллегиального органа 

Приказ вводится в действие с 25 мая.

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Сегодня, 16:28
87
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