В Казахстане вступают в силу новые подходы к назначению адресной социальной помощи (АСП), что сделает процесс более прозрачным и доступным для нуждающихся граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

При расчете АСП учитываются все виды доходов семьи за квартал, предшествующий месяцу обращения. Это могут быть заработная плата, социальные выплаты, алименты и другие доходы.

Сумма АСП назначается на текущий квартал и выплачивается ежемесячно на основании заключений участковых комиссий, созданных при районных акиматах города Астаны.

С 2025 года вводится дополнительная выплата на каждого ребенка в возрасте от одного до шести лет в размере 5 898 тенге (1,5 МРП), которая добавляется к назначенной сумме АСП.

Кроме того, с января 2025 года запускается пилотный проект, охватывающий всю территорию Казахстана. В рамках проекта граждане смогут передавать данные о своих банковских счетах через Межбанковскую систему обмена информацией с использованием открытых программных интерфейсов (Open API). Это ускорит процесс назначения помощи.