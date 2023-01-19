Дополнительно триллион тенге может понадобиться для проведения выборов акимов городов и районов - Минфин

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На проведение прямых выборов акимов городов и районов может дополнительно потребоваться один триллиона тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила вице-министр финасов Татьяна Савельева.

"При уточнении бюджета на текущий год, а также при формировании бюджета на 24-26 годы предстоит проработать большой блок вопросов по реализации послания главы государства, предвыборной программы, поручений по итогам поездок в регионы, новых национальных проектов и других вопросов, например, таких как проведение прямых выборов акимов районов и городов. По предварительным расчетам, может потребоваться изыскание дополнительно триллиона тенге в текущем году", - сказала она.

По ее словам, бюджетные заявки администраторы должны представить до 23 января, и в начале марта Минфин представит их в парламенте.