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  • Дополнительно триллион тенге может понадобиться для проведения выборов акимов городов и районов - Минфин
strategy2050.kz Сегодня, 17:15
206
Сегодня, 17:15
206
Фото: strategy2050.kz

Дополнительно триллион тенге может понадобиться для проведения выборов акимов городов и районов - Минфин

На проведение прямых выборов акимов городов и районов может дополнительно потребоваться один триллиона тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила вице-министр финасов Татьяна Савельева.

"При уточнении бюджета на текущий год, а также при формировании бюджета на 24-26 годы предстоит проработать большой блок вопросов по реализации послания главы государства, предвыборной программы, поручений по итогам поездок в регионы, новых национальных проектов и других вопросов, например, таких как проведение прямых выборов акимов районов и городов. По предварительным расчетам, может потребоваться изыскание дополнительно триллиона тенге в текущем году", - сказала она. 

По ее словам, бюджетные заявки администраторы должны представить до 23 января, и в начале марта Минфин представит их в парламенте.

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#Бюджет #выборы акимов #минфин
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:15
206
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