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Допкорпусы дошкольных организаций откроют в столичных ЖК
Открыть допкорпусы дошкольных организаций планируют в столичных ЖК, передаёт BaigeNews.kz.Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Управления образования Астаны Серик Адылбаев.
“Число детей дошкольного возраста от двух до шести лет составляет 18 093. Для достижения максимального охвата в 2023 году планируется открыть дополнительно 9 700 мест. Для обеспечения создания указанного количества мест в дошкольных организациях, планируется продолжить открытие дополнительных корпусов на первых этажах жилых комплексов при действующих дошкольных организациях на 500 мест”, - сообщил он.
Также, по его словам, предусмотрено открытие дополнительных инклюзивных групп в существующих 25 дошкольных организациях на 200 мест, и размещение госзаказа в частных детских садах на девять тысяч мест. Кроме того, ТОО "Astana Invest" в 2023 году планируется реализация трёх проектов с созданием 660 дошкольных мест.
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