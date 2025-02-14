Международное агентство по тестированию на своём официальном сайте ita.sport сделало заявление о казахстанском грэпплере Сарсене Жетыбаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sportarena.kz.

Спортсмен из Павлодара временно отстранён от спортивной деятельности за нарушение антидопинговых правил WADA на прошлогоднем чемпионате мира в Астане, где он выиграл золотую медаль в весовой категории до 71 кг, победив в финальном бою 24-летнего испанца Икера Камару Домингеса со счётом 2:1.

Дело в том, что после своего триумфа в столице наш соотечественник, согласно установленному регламенту, пошёл на допинг-контроль. Так вот – ответ через две недели пришёл просто убийственный – в анализах Сарсена, которые он сдал 12 октября, были найдены следы запрещённого препарата "Болденон".

Теперь если он не докажет свою невиновность во время расследования, то будет дисквалифицирован. Причём, возможно, даже на очень большой срок.

Чего добился 27-летний Сарсен Жетыбаев до скандала: 2022 год – финалист чемпионата мира, 2023 год – первый казах–победитель World Combat Games, 2004 год – двукратный чемпион Азии.