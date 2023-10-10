Дооснастить колледжи современным оборудованием поручил премьер-министр
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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил дооснастить колледжи современным оборудованием, передаёт BaigeNews.kz.
"Акиматам следует проработать вопросы определения опорных колледжей и отраслевых кластеров подготовки, повышения квалификации и сертификации кадров.
В них должны быть объединены ресурсы отраслевых ассоциаций работодателей, базовых предприятий, профильных колледжей. С этой целью надо продолжить реализацию программы "Жас Маман" для дооснащения государственных колледжей современным оборудованием", - сказал Смаилов на заседании правительства.
Как уточнил глава правительства, в ней должно быть отражено прогнозирование спроса на кадры, развития производства, инфраструктуры.
Помимо этого, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы выделения госзаказа на краткосрочное обучения и разработки автоматизированной системы его размещения.
Глава правительства также сообщил, что студентам колледжей повысят стипендии.
"Мы и далее продолжим увеличивать госзаказ. В этом году увеличился на 50 процентов размер стипендии студентов колледжей . До 2025 года будут повышены стипендии еще в два раза.
Для переоснащения 180 колледжей в рамках реализации проекта "Жас маман" из республиканского бюджета выделено 48 миллиардов тенге", - сказал премьер-министр.
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