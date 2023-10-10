Дооснастить колледжи современным оборудованием поручил премьер-министр

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил дооснастить колледжи современным оборудованием, передаёт BaigeNews.kz.

"Акиматам следует проработать вопросы определения опорных колледжей и отраслевых кластеров подготовки, повышения квалификации и сертификации кадров. В них должны быть объединены ресурсы отраслевых ассоциаций работодателей, базовых предприятий, профильных колледжей. С этой целью надо продолжить реализацию программы "Жас Маман" для дооснащения государственных колледжей современным оборудованием", - сказал Смаилов на заседании правительства.

Как уточнил глава правительства, в ней должно быть отражено прогнозирование спроса на кадры, развития производства, инфраструктуры.

Помимо этого, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы выделения госзаказа на краткосрочное обучения и разработки автоматизированной системы его размещения.

Глава правительства также сообщил, что студентам колледжей повысят стипендии.