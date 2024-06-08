"Донателло" из Казахстана сразился за выход в финал Гран-при в Москве
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
79Фото: instagram.com/topstar_ernar_pvl
На турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в Москве состоялся кулачный поединок между казахстанцем Ернаром "Донателло" Ерназарулы и белорусом Павлом "Берсерком" Шелестом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ерназарулы и Шелест встретились в полуфинале Гран-при "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в полутяжелом весе. Их поединок был рассчитан на четыре раунда по три минуты и продлился всю отведенную дистанцию. Победителем стал боец из Беларуси — он выиграл единогласным решением судей.
Таким образом, Павел Шелест одержал третью победу в "кулачке", а для Ернара Ерназарулы это поражение стало пятым в карьере.
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