"Донателло" из Казахстана сразился за выход в финал Гран-при в Москве

На турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в Москве состоялся кулачный поединок между казахстанцем Ернаром "Донателло" Ерназарулы и белорусом Павлом "Берсерком" Шелестом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ерназарулы и Шелест встретились в полуфинале Гран-при "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в полутяжелом весе. Их поединок был рассчитан на четыре раунда по три минуты и продлился всю отведенную дистанцию. Победителем стал боец из Беларуси — он выиграл единогласным решением судей.

Таким образом, Павел Шелест одержал третью победу в "кулачке", а для Ернара Ерназарулы это поражение стало пятым в карьере.