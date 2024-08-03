Дональд Трамп согласился на дебаты с Камалой Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что договорился о проведении дебатов со своей соперницей от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис. По его словам, дебаты пройдут в эфире телеканала Fox News, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Fox News, дебаты состоятся 4 сентября в Пенсильвании, хотя место проведения мероприятия еще не определено.

Трамп также отметил, что дебаты ABC News, ранее запланированные против президента Байдена до того, как он приостановил свою предвыборную кампанию, были отменены из-за судебного процесса против этого телеканала.

Модераторами дебатов будут ведущие Fox News Брет Байер и Марта Маккаллум.

Правила дебатов будут аналогичны правилам дебатов CNN 27 июня против Байдена, с которым, по словам Трампа, "ужасно обошлась его партия". Но в отличие от дебатов на CNN, у которых не было аудитории, на дебатах Fox News будут зрители.

В прошлом месяце Харрис заявила, что "готова" провести дебаты с бывшим президентом США, и обвинила его в отступлении от предыдущего соглашения о проведении дебатов на ABC News 10 сентября.

Ранее Трамп отказывался вести дебаты с Харрис, потому что она не была официальным кандидатом от партии после того, как Байден выбыл из гонки. Но в пятницу вице-президент собрал достаточное количество делегатов, чтобы официально стать кандидатом от партии.