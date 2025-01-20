Стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

По словам собеседников издания, одна из целей беседы — обсуждение личной встречи президентов в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта на Украине.

Представители команды Трампа по нацбезопасности начали готовиться к разговору с Путиным несколько недель назад, однако пока не сообщается, установлена ли дата звонка окончательно.

12 января будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Трампа с Путиным. По его словам, точные рамки возможной встречи еще не определены, однако уже в ближайшее время могут состояться телефонные переговоры президентов США и России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что переговоры Путина и Трампа пока предметно не готовятся. По его словам, многие страны предлагают "свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты", но пока об этом говорить преждевременно.

"Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны", — отметил он.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности "той страны, которая сейчас называется Украина", но главным при заключении соглашений будет "евразийский контекст".

Путин также неоднократно заявлял, что российская сторона готова рассматривать "любые варианты мирных договоренностей" исходя из реалий, которые складываются "на земле". Поведение властей Украины, которые, по его словам, не хотят переговоров, российский лидер назвал "иррациональным", но отмечал, что "мяч на их стороне".

Напомним, ранее Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты.