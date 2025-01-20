Дональд Трамп принёс присягу и официально стал президентом США. Церемония состоялась в Капитолии, передаёт BaigeNews.kz.

"Торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента США и, насколько это в моих силах, сохранять, защищать и охранять Конституцию США, да поможет мне Бог", - сказал Трамп.

После Джей Ди Вэнс произнес клятву и официально стал вице-президентом США.

Трамп возглавил Белый дом второй раз. Первый срок продолжался с 2017 по 2021 год.