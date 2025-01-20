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Дональд Трамп официально стал президентом США

Он принёс присягу.

Сегодня, 22:15
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: pxhere.com

Дональд Трамп принёс присягу и официально стал президентом США. Церемония состоялась в Капитолии, передаёт BaigeNews.kz.

"Торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента США и, насколько это в моих силах, сохранять, защищать и охранять Конституцию США, да поможет мне Бог", - сказал Трамп.

После Джей Ди Вэнс произнес клятву и официально стал вице-президентом США. 

Трамп возглавил Белый дом второй раз. Первый срок продолжался с 2017 по 2021 год.

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