Дональд Трамп начинает торговую войну со всем миром после двух с лишним месяцев подготовки к главному событию своего второго президентского срока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В торжественной обстановке в Розовом саду Белого дома Трамп провозгласил 2 апреля "Днём освобождения" Америки и объявил, что вводит невиданные с начала прошлого века повальные тарифы на импорт товаров в США.

Трамп считает, что торговые барьеры заставят друзей и врагов пойти ему на уступки — торговые и территориальные. Экономисты предупреждают, что теперь жить труднее будет всем, в том числе американцам, которые и заплатят введённый Трампом налог на импорт.

"Мы снова сделаем Америку великой и богатой. Нашу страну обдирали больше 50 лет. Такого больше не будет", – заявил Трамп.

США — крупнейшая экономика мира, с которой желают торговать все. Трамп считает, что торговые партнёры наживаются на Америке, поскольку продают ей больше товаров, чем покупают у неё, а их тарифы выше американских. Сегодняшние "ответные" тарифы призваны выровнять правила игры, говорит он.

Три главные цели Трампа — Евросоюз (вторая экономика мира), Китай (третья) и Канада с Мексикой (соседи и партнёры по таможенному союзу). На них приходится львиная доля дефицитного товарооборота США. Против них и направил свой тарифный гнев американский президент.

Трамп сказал, что вводит "ответный" тариф в 34% против Китая, 20% против Евросоюза, 24% против Японии и 26% против Индии, среди прочего. Ни одна страна не обойдётся без пошлин – "минимальный базовый тариф" составит 10%.

Другие страны отвечают, что свободная торговля не является игрой с нулевой суммой, и от неё выигрывают все участники, что наглядно продемонстрировала история мировой экономики за последние полвека. Все они готовятся ввести ответные пошлины, но всё ещё надеются договориться.

Какими будут тарифы после того, как каждая из стран договорится или поругается с Трампом в результате предстоящих переговоров, предсказать невозможно. Однако уже сейчас экономисты прикидывают, что по решению Трампа средний налог на импортные товары в США вырастёт до 10-15% с нынешних 3-4%.

Для сравнения, в Евросоюзе сейчас средняя пошлина около 5%, в Китае – 7,5%, в Индии – 17%. Прочим странам он пообещал "минимальный базовый тариф" в 10%.