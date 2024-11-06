Дональд Трамп лидирует во всех "колеблющихся" штатах

По состоянию на 5 утра по Лондону Дональд Трамп выиграл один из семи "колеблющихся", ключевых для общей победы штатах и обходит Камалу Харрис в шести остальных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.



Трамп выиграл в Северной Каролине, которая отправляет в коллегию выборщиков 16 делегатов.



В остальных шести штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании — подсчитаны от нескольких процентов до более чем 90% голосов, и Трамп везде выигрывает у Харрис (хотя арифметическая возможность победить во всех штатах у нее остается).



Оставшиеся шесть "колеблющихся" штатов дают в сумме 77 голосов выборщиков. Сейчас Трамп уже обеспечил себе 230 из 270 нужных для победы голосов, Камала Харрис — 182.

Первый кандидат, набравший 270 голосов Коллегии выборщиков, станет 47-м президентом страны.