Домработницу подозревают в краже бриллиантов в столице

Фото: wanderglobe.org

В Астане по подозрению в краже задержали домработницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры золотых серёжек с бриллиантами. Как сообщила заявительница, в краже она подозревает приходящую домработницу.

По ее словам, 43-летняя женщина, которую она нашла через сайт объявлений, работала в доме в течение месяца. Во время одного из посещений работница, убирая спальную комнату, похитила из шкафа серьги и бельё.