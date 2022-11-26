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Лента новостей

wanderglobe.org Сегодня, 20:09
350
Сегодня, 20:09
350
Фото: wanderglobe.org

Домработницу подозревают в краже бриллиантов в столице

В Астане по подозрению в краже задержали домработницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры золотых серёжек с бриллиантами. Как сообщила заявительница, в краже она подозревает приходящую домработницу. 

По ее словам, 43-летняя женщина, которую она нашла через сайт объявлений, работала в доме в течение месяца. Во время одного из посещений работница, убирая спальную комнату, похитила из шкафа серьги и бельё. 

"Подозреваемая в краже была задержана. Похищенные ювелирные украшения, которые она сдала в ломбард, были изъяты и возвращены владелице. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", — прокомментировали в полиции.

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#кража #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:09
350
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