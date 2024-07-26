Домой на лодках добираются жители актюбинского села

Реки Иргиз и Торгай в этом году разлились так сильно, что в село Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области до сих пор нет дороги, она осталась под водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Сельчане добираются в аул на двух моторных лодках МЧС. Две моторные лодки курсируют в Жайсанбай с 5 утра до позднего вечера. Сельчане надеются, что скоро вода все же сойдет.

"Жайсанбай благополучно пережил паводок. Жители отказались эвакуироваться, все оставались в селе. Мужчины день и ночь дежурили, укрепляли берег, чтобы вода из реки Иргиз не подступила к домам. Затопило всего два дома на окраине, они восстановлению не подлежат, хозяевам строят дома в районном центре. Вода из рек Иргиз и Торгай обошла село, но сами реки в этом году разлились очень сильно, и чтобы добраться в райцентр, люди 6 километров доплывают на лодке до дороги, дальше пересаживаются на машину. Когда приезжают в село, машину оставляют на берегу и пересаживаются на лодку. Водят их работники МЧС, в посёлке им предоставили временное жилье. Заправляет лодки горючим тоже МЧС", – рассказал аким села Руслан Кобанов.

Жайсанбай находится в 150 км от Иргиза и в 200 км от Аральска. Здесь 450 жителей, есть школа, медпункт, детский сад, клуб. За врачебной помощью сельчане едут в Тауп или районный центр, на берегу их встречает скорая, доставляет дальше.

"6 километров на лодке переплывают за 45 минут. Лодки работают с 5 утра до позднего вечера, если случай экстренный, и ночью. Вода никак не войдёт в свои берега. Ожидается, что это произойдёт в течение месяца. Уровень уже заметно снизился. Старожилы не помнят, чтобы Иргиз когда-нибудь так разливался. Большой подъём был в 80-х годах, но это несравнимо с тем, что произошло в этом году. Тогда в течение месяца река вошла обратно в свое русло. В этом году вода поднялась почти на 2 метра выше своего уровня", – говорит Руслан Кобанов.

По его словам, до начала мая дорога в посёлок была. Обычно поднимался Иргиз, за ним Торгай. В этом году это произошло одновременно, и вода вышла из берегов. На лодках доставляют и продукты для магазинов.

В "Диапазон" сельчане прислали видео, на котором люди на берегу встречают женщину с новорожденным. Дети машут шариками, звучат песни, кидают шашу.

"Для нас это обыденность. Скоро вода спадет, и мы сможем, как и раньше ездить на машинах", – говорит аким села.