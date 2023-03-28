Домогательства к детям в центре адаптации Усть-Каменогорска: возбуждено уголовное дело

Фото: Siam Pukkato / AOP

По предполагаемому сексуальному домогательству к детям в ЦАНе Усть-Каменогорска возбудили уголовное дело. Об этом сообщила детский омбудсмен Аксана Каленова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В городе создана рабочая группа, которая выясняет достоверность информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

"По факту предполагаемого сексуального домогательства в отношении детей, находившихся в ЦАНе, предприняты следующие действия. Обеспечена безопасность детей: в настоящее время они находятся под защитой государства. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия" - проинформировала председатель рабочей группы, детский омбудсмен Аксана Каленова.

Аксана Александровна добавила, что в рамках уголовного дела детям представлена квалифицированная юридическая помощь, работает адвокат. Кроме того, несовершеннолетним оказывается психологическая помощь.

"Я лично разговаривала с каждым ребенком, дети находятся в постоянной связи со мной", - добавила Каленова.

Она пообещала лично контролировать расследование настолько, насколько это возможно.