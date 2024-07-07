Домбру из полицейских авто выстроили в ВКО

Необычный флешмоб провели полицейские ВКО в честь Национального дня домбры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В канун праздника около 20 служебных авто расположились на плацу областного департамента полиции в форме национального инструмента, где музыканты, дополняя картину исполнили кюй известного композитора Курмангазы.