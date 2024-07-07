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Домбру из полицейских авто выстроили в ВКО

Сегодня, 10:58
АВТОР
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ДП ВКО Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
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Фото: ДП ВКО

Необычный флешмоб провели полицейские ВКО в честь Национального дня домбры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 

В канун праздника около 20 служебных авто расположились на плацу областного департамента полиции в форме национального инструмента, где музыканты, дополняя картину исполнили кюй известного композитора Курмангазы.

"Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Это талисман, запечатлевший историю веков. Пусть ее звуки продолжают вдохновлять на новые достижения, и способствовать процветанию нашей родины Республики Казахстан" — поздравил начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.

 

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