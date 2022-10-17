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Домашний скот в Казахстане будут маркировать светоотражающей краской
Баллончиками с краской обеспечат владельцев домашних животных, проживающих рядом с республиканскими автодорогами.
Чтобы снизить аварии на дорогах домашний скот в Казахстане будут маркировать светоотражающей краской, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.
По данным МИИР, на республиканских трассах более 300 аварийно-опасных участков. И одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий на них является появление на проезжей части домашних животных.
Для повышения безопасности дорожного движения хозяев домашних животных, живущих рядом с республиканскими автодорогами, оснастят светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Также увеличат количество шумовых полос на аварийно-опасных участках и установят дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения. Эти дополнительные меры планируется осуществить за счёт ежегодно выделяемых на содержание республиканских трасс средств.
Напомним, согласно данным министерства, на автомобильных дорогах республиканского значения устроено порядка 320 скотопрогонов и 1,1 тысячи погонных метров сетки от скота. Кроме того, для предотвращения автомобильных аварий с участием скота в ряде регионов на участках дорог республиканского значения установлены "электропастухи" (ультразвуковые приборы), ими охвачены порядка 250 километров республиканских дорог. Отмечается, что данные системы не предоставляют собой опасности для животных (напряжение составляет порядка 12 вольт). Также в рамках комплексной целевой программы на республиканских трассах установлено и заменено 10 тысяч дорожных знаков, в том числе знаки "Перегон скота" и "Дикие животные". Установлено порядка шести тысяч штук светодиодных катафотов, более 320 информационных панно и порядка 250 дорожных буферов.
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