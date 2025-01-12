Африканский лев Симба, который несколько лет назад прославился в соцсетях, теперь из Алматинского зоопарка переехал в Баку, передаёт BaigeNews.kz.

О судьбе льва из Казахстана написало азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ. Издание отмечает, что пятилетний львёнок по кличке Симба, привезенный из Алматинского зоопарка, стал постоянным жителем Бакинского зоологического парка. Сначала его месяц держали под ветеринарным наблюдением в карантинной зоне парка, затем перевели на постоянное место жительства вместе с двумя самками, где он успешно прошел процесс адаптации.

"Хищник был привезен в Баку в рамках международного обмена с Алматинским зоопарком. Компания Silk Way West Airlines бесплатно доставила царя зверей из Алматы", — сообщает агентство.

Напомним, в июне 2020 года жители пригорода Актау с удивлением обнаружили на улице льва и вызвали полицию. Прибывшие на место специалисты предположили, что африканский лев, гулявший в пригороде Актау может быть домашним. Позже хозяин отказался принимать обратно львенка, и пользователи соцсетей выразили опасения, что животное могут усыпить. Их опасения развеял пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакена Дилдахмет, заявив, что львенок будет – с этой целью велись переговоры с администрациями зоопарков, куда можно было бы определить хищника. Бывшего хозяина Симбы привлекли к административному взысканию в виде штрафа в размере 10 МРП (на тот момент 27 780 тенге) с конфискацией животного.

В зоопарке Алматы тогда сообщили, что у них "просто нет места, куда бы могли забрать еще одного льва". Позже стало известно, что основатель фонда Snow Leopard Foundation Нурали Алиев, прочитав в СМИ о судьбе льва Симбы и ситуации, сложившейся вокруг зверя, выступил с инициативой спасти его, профинансировав строительство отдельного вольера для Симбы в зоопарке Алматы.