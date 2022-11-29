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Домашнее насилие: кто виноват, и что делать?
Казахстанские правозащитницы давно бьются за ужесточение закона о домашнем насилии над женщинами и детьми, передаёт BaigeNews.kz. Но это лишь решение последствий, а не профилактика. Да и проблема кроется куда глубже, чем обычное желание помахать кулаками.
Для начала о статистике. В 2021 году в Казахстане было зарегистрировано 61 464 обращений о домашнем насилии. За 9 месяцев 2022 года, по данным министерства внутренних дел зарегистрировано больше 100 тысяч случаев домашней тирании. Но это только зарегистрированные случаи, сколько ещё пострадавших попросту не обращаются в правоохранительные органы, боятся что агрессора оставят безнаказанным и им придется вновь вернуться в эту "клетку со львом". При этом полицейские отмечают, что большая часть агрессоров действительно остаются безнаказанными. Потому что жертвы попросту забирают свои написанные полицейским заявления. И принять какие либо меры те не в силах.
В Шымкенте за 2022 год по статье № 73 "противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений" к административной ответственности привличено 281 человек (в прошлом году - 238). За весь год было вынесено 3529 "защитных предписаний" (в прошлом году - 3359). За нарушение защитного предписания по ходатайству участковых инспекторов полиции судом установлено особое требование 103 нарушителям.
По словам старшего инспектора группы по защите женщин от насилия управления местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента Жаныл Спановой, в мегаполисе для предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, активизирована работа по их профилактике. С начала года проводились плановые мероприятия "Быть", "Семья-без насилия". В данное время с 25 ноября по 10 декабря проводится Республиканская акция "16 дней без насилия". Для защиты женщин выписываются защитные предписания.
Согласно статьи 20 Закона Республики Казахстан "О профилактике бытового насилия" по заявлению потерпевшей выносится защитное предписание сроком на 30 суток, где запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и недееспособных членов его семьи. Наши инспекторы проводят профилактическую беседу с женщинами и агрессорами, выносят защитное предписание в отношении правонарушителей, составляют административные протоколы", - рассказала Жаныл Спанова.
На территории города действует четыре кризисных центра. Полицейскими совместно с неправительственными организациями и центрами оказания правовой помощи "Сана-Сенім", социальной специальной помощи №3 "Самғау" и общественным фондом "Ана үй" оказывается психологическая, правовая и иная помощь жертвам семейно-бытового насилия. Всего с начала года в Центр социальной специальной помощи "Самғау" было размещено 97 женщин, 257 детей, которым оказывается правовая и социально-психологическая помощь.
По словам психолога с многолетним стажем, который на практике пытается помочь жертвам домашнего насилия, Германа Владимирова, насилие, к сожалению, процветает во всем мире. Это говорит о нездоровом обществе.
В обществе много недопонимания, есть ошибки в воспитании детей, очень много травматических ситуаций у людей. И все это, конечно, сказывается в семье. Бывает так, что человек может быть на производстве, в офисе вполне вроде бы спокойный, адекватный, а дома он может быть или она, кстати, тоже, может быть агрессором. Это к тому же говорит о нездоровой личности. Люди, к сожалению, над собой не готовы работать, не готовы понимать, не готовы развиваться. Из чего вытекает насилие. Первое, если человек видел насилие в семье среди родителей, сам подвергался насилию в семье, подвергался насилию в школе, то сказать, что это вырастет совсем здоровый человек, маловероятно. Да, если он будет проходить терапию, он конечно, восстановится. Но у него уже определенные задатки нездоровые появляются, и они могут быть также приобретенные. Допустим, очень может быть, что семья была вполне здоровая, все было нормально, все хорошо. Но, какие то жизненные неурядицы, человек, допустим, учился в школе, в институте на работе и там было нездоровое общество или нездоровое руководство. Давление общества тоже могут повлиять на его травму. В конечном итоге у него может начать проявляться скрытая агрессия. Через какое то время эта агрессия перестает быть скрытой, - говорит Герман Владимиров.
Но почему жертвы терпят побои? Почему не могут уйти от своего агрессора? По словам психолога здесь играет и сила привычки, и воспитание, и стереотипы.
Вы знаете, к сожалению, очень часто мамы говорят своим дочкам, когда дочка жалуется, допустим, на своего мужа, она говорит, что я тоже терпела, я терпела от своего мужа, ты тоже терпи, мол, такова жизнь. Но это не совсем здорово. Я не за то, чтобы сразу все принимать в штыки. Нужно находить какие-то вопросы, нужно как-то находить решения, чтобы семья была здоровой. Но, частенько все это приходит все таки от воспитания, от тех ограничений, которые пришли по роду. Определенные стереотипы, что женщина, допустим, должна терпеть. Выйти из таких отношений можно. Просто над этим работать нужно. Что же на самом деле такое бывает? Человек приходит, он входит в зависимость, он является жертвой, но остается в позиции жертвы. Есть еще вторичная выгода когда человеку удобно быть жертвой, он привык, ему удобно жаловаться. Это тоже травматично, это нездоровая личность. Сколько случаев, когда, допустим, женщина жила с тираном, рассталась или умер он. У меня конкретный случай был из практики, муж умер, и она уже через полгода нашла себе точно такого же абьюзера. Также пил, также бил, также гулял. Есть созависимые отношения, но это опять таки, это все решается. Можно от этого избавиться, можно это пережить, но для этого нужна просто терапия, на которую нужно идти, - говорит практикующий психолог.
Но если женщина из семьи, где ее бьют, может уйти и начать свою жизнь заново, без насилия, то что делать детям, которых бьют? Психолог уверен, если на взрослой психике насилие отражается пагубно, то на детской - тем более.
Если кто-то думает, что якобы если ребенок видел насилие в семье и благодаря этому он становится добрым и не совершает насилие, это очень ошибочная позиция. Это заблуждение. Во первых, человек все равно скрыто, он будет садистом. Через какое то время он может быть садистом. Другая ситуация тоже крайняя, он на всю жизнь остается жертвой. Соответственно, это человек нездоровый, он не может развиваться достаточно хорошо, он не может продвигаться даже при всем своем рвении, он будет менее благополучен и будет менее успешен, чем ребенок, выросший в нормальной семье, - уверен эксперт.
По словам психолога, нужно заниматься профилактикой, а не решением проблемы.
Психологи должны работать в школах, в институтах, чтобы работать со студентами, именно с психическим здоровьем, чтобы была здоровая психика у студентов и школьников. Давайте, если честно, у нас на самом деле, пойдут быстрее к гадалке. А нужно ходить именно к психологу. Тем более сейчас много травматических ситуаций. Взрывы в Арыси не могли пройти просто так, взрывы в Таразе не могли просто так пройти, январские события. Вся информация, она травмирует людей. И люди просто начинают разлагаться, психика через время начинает портиться. Это далеко не сразу проявляется. И это все может привести к росту бытового насилия", - уверен психолог.
О том что Казахстану, особенно казахстанским детям и их родителям нужны квалифицированные психологи говорит и уполномоченная по правам ребенка города Шымкента Жаннета Жазыкбаева.
В своей работе я буду акцентировать внимание на психологической службе помощи. Она должна быть как в школах, так и в поликлиниках, особенно она важна в социальной сфере. Нужно делать упор на будущих психологов, которые сейчас учатся в университетах. Психологическая служба должна выйти на новый уровень, ведь без этой службы сложно сейчас жить, как семьям, там и женщинам, и детям страдающим от насилия. Так, школьный психолог должна все предусмотреть, понять все по эмоциям на лице ребенка, по его мимике, движениям. Профессиональный психолог, он увидит разницу, как поведение изменилось. Но к сожалению сейчас очень мало профессиональных психологов, которые могут это понять. Да и детей в школах много, а психологов не хватает, - считает Жаннета Жазыкбаева.
Такая же служба психологической поддержки должна быть и у молодых семей, которые только вступают в семейную жизнь и планируют детей.
Если семья неблагополучная, в семье били маму, бабушку, кричали, нецензурно выражались и обстановка в семье была не спокойная, можно сказать что ребенок, который вырос в такой семье, он потенциальный абьюзер. Уже даже доказано, что если дети агрессивные в семье, непослушные, то вероятнее всего семья неблагополучная, или отец алкоголик или поднимают руку. Для ребенка это становится нормой, он как губка все впитывает и может вырасти таким же абьюзером, - говорит Жазыкбаева.
На обстановку в семье влияет и социально-экономическое положение пары. Если оно неблагополучное, на фоне стресса может проявиться и агрессия. Именно потому, по мнению омбудсмена, следует работать над планированием семьи в Казахстане.
Тема планирования семьи очень актуальная в последние годы. Молодые люди создают семьи, а дебет с кредитом свести не могут. Очень часто у молодых семей нет жилья, они снимают квартиры, а жена один за другим рожает детей. Да, государство оказывает поддержку, но есть и такой фактор как закредитованность. Практически у каждой молодой семьи, когда я веду беседу с ними, я не видела еще собеседников с кем я разговаривала, чтобы он сказал, у меня вообще кредита нет. И эта закредитованность, при неимении стабильного дохода, когда все заработанные деньги идут на погашение кредитов, является одним из серьезных направлений социальной уязвимости наших казастанских молодых семей. Некоторые на фоне этого не могут покрыть расходы, спиваются и начинают поднимать руку на своих жен и детей. Всю свою обиду и жесть они сливают на детей женщин. Именно поэтому нужно уделять внимание планированию семьи. Нужны уроки планирования семьи, кабинеты. Вообще они сейчас функционируют, на поликлиническом уровне, но насколько туда обращаются молодые люди, непонятно. Обычно туда приходят к гинекологу, когда уже беременеют и встают на учет. Очень мало людей которые обращаются за тем, чтобы грамотно спланировать свою семью, беременность, подготовиться к материнству. Это тормозит развитие института семьи. Даже просто один раз зайти в поликлинику, в кабинеты планирования семьи, и я уверена на все сто процентов, что они будут пустовать. К сожалению, не всегда женщины и мужчины идут планировать туда семью. Сейчас у нас практически отсутствуют программы по планированию семьи. В последний раз, кажется, государственную программу реализовали еще в 2017 году. Если вы зайдете на сайт государственных закупок, то не увидите, что в последнее время она активна. Если бы общественники продвигали эту программу, то может ситуация была бы другая, - говорит омбудсмен.
По словам эксперта, одним из карсноречивых примеров этому недавно произошел в Шымкенте. Женщина ударила ребенка прямо в стенах больницы, где тот проходил лечение. По словам Жазыкбаевой, эта семья неблагополучная.
Это произошло из-за ее психоэмоционального состояния. Семья социально-уязвимая. Женщина имеет пятерых деток, один инвалид, один недоношенный и двое скончались. Сейчас беременна пятым ребенком. И у нее это сказалось, был токсикоз. Во время когда ее снимали, она по телефону переписывалась с кем-то, и в это время мальчик у нее попросил пить или на ручки захотел, и она ему в этот момент дала пощечину. Когда я с ней разговаривала, в первое время я не увидела у нее в глазах слезы, она молчала и посмеивалась даже, затем я ее разговорила. Оказалось, что ее муж не работает, подрабатывает и перебивается заработками, устойчивой зарплаты нет, при этом есть огромный кредит за машину которую они взяли, а машина стоит, потому что его лишили прав, поймали в нетрезвом состоянии за рулем. А он взял машину чтобы таксовать вечером. Также у них мама пенсионерка, а еще дочка, девочка слабенькая, недоношенная. У мужа подработки 50 тысяч, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком около 100 тысяч. Я подсчитала, у них 160 тысяч общий доход, а расход огромный более 170 тысяч у них кредит. А нужно есть, одеваться, ребенок часто болеет, у них угля нет, потому что он сейчас подорожал. Она пыталась не беременеть. Ей оказывается уже ставили спираль, но она ей не подошла, и ее убрали. А дальше тесного контакта с гинекологом не было, и она забеременела. Тут очень много факторов, - пояснила Жанетта Жазыкбаева.
Эксперт заключила, что перед вступлением в брак следует подготовиться. А уж перед тем как заводить ребенка привести в порядок здоровье, встать на ноги и подготовить материальную базу. И обязательно готовиться психологически, посещать кабинеты планирования семьи и ребенка, обращаться к психологам, и ни в коем случае не распускать руки, ни на детей ни на женщин.
В случае, если вы стали жертвой домашнего насилия, вы можете обратиться в полицию по номеру 102. Кроме того, в Казахстане работает телефонная линия доверия для детей, молодежи и людей, пострадавших от домашнего насилия. Психологи готовы проконсультировать жертв по номеру 150.
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