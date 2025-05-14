Частные дома затопило в одном из микрорайонов Петропавловска в результате затяжных дождей. За два дня в областном центре выпало в два раза больше месячной нормы осадков, а непогода обнажила главную коммунальную проблему – отсутствие ливнёвок, передаёт BaigeNews.kz.

Житель микрорайона Копай Александр Сидоров, вернувшись домой с работы, cхватился за голову. Вода в доме поднялась до отметки в 40 сантиметров. Вся мебель и бытовая техника пришли в негодность, погреб полон воды.

"Ребята из ДЧС установили шланги, поставили насосы, и всю ночь они качали. От меня они ушли часа в четыре. Через окно шланг бросали, из этой ямы всё это выкачивали. Ну что делать, топлю печку, сушу", - рассказал мужчина.

Передвигаться по деревянным поддонам по дому приходится и семье Владимира Нищева. Мужчина говорит – успели с женой отвезти детей в детский сад и школу. Вернулись – вода уже стояла в доме. Подтопленными оказались дома и других соседей.

"Застроили многоэтажки. Там-то грунт подняли. Соответственно все талые, дождевые воды, им деваться некуда, идут в самую нижнюю точку. И соответственно она сюда вся вытекает. Канализационные люки все были переполнены. Оттуда напором вода шла", - сообщил житель Петропавловска.

Люди говорят - коммунальная инфраструктура не справляется с обильными осадками – дорожные канализационные люки переполнены, с ливнёвками совсем беда. Но в акимате уверяют, проблема в ветхости самих домов, их расположении и в неблагосклонности погоды.

"С начала недели у нас выпало большое количество осадков - в два раза больше месячной нормы. В связи с чем произошло подтопление нескольких домов в микрорайоне Копай. Данные дома находятся на заниженных точках. И эти дома идут под снос. Они находятся в зоне сноса. Дома в основном старые, фундамент у них невысокий, соответственно грунтовые воды поднялись и произошло подтопление", - сказала пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Устранением проблемы занимаются коммунальщики и специалисты ДЧС, они мотопомпами откачивают воду из колодцев и затопленных участков. По прогнозам синоптиков, ясной и солнечной погоды горожанам не видать еще долго.