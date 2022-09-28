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  • Дома в Актобе будут утеплять стройматериалом из овечьей шерсти
pixabay.com Сегодня, 03:08
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Фото: pixabay.com

Дома в Актобе будут утеплять стройматериалом из овечьей шерсти

В Актобе строят завод по производству теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Сегодня аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провёл рабочую встречу с учредителем ТОО KazFeltec Асетом Тлеуовым и представителем итальянской компании Cormatex Люкой Куерчи.  

В ходе встречи предприятия подписали соглашение о создании консорциума по строительству и запуску в Актобе завода по производству из овечьей шерсти теплоизоляционных материалов для утепления дома и иных строений. 

Стройматериал будут производить из грубой шерсти, большая часть которой сейчас не имеет спроса из-за отсутствия предприятий по его переработке.  В Актюбинской области ежегодно остаётся невостребованной 3,5 тысячи тонн грубой шерсти.  

Аким области дал положительную оценку проекту, пообещал содействие местных исполнительных органов в его реализации, в том числе в вопросах закупа сырья.  

"Будет рассмотрена возможность открытия пунктов сбора в каждом районе. Необходимо систематизировать закуп. В приоритете - закуп у местного населения", - сказал Е. Тугжанов.  

Общий объем инвестиции составит 10 млн евро. Подготовка к строительству уже начата в районе 41-го разъезда. Первую партию готовой продукции планируют выпустить осенью 2023 года. С запуском производства будет создано более 20 новых постоянных рабочих мест только на заводе, не учитывая рабочие места, которые будут открыты в пунктах приёма сырья по всей области. 

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#Актобе #жилые дома
Журналист
Сегодня, 03:08
165
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