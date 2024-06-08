Дома и дворы подтопило после дождя в селе под Астаной

В селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области из-за обильных дождей подтоплены четыре частных жилых дома и шесть дворов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

На данный момент откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов.

В столице после обильного дождя также затопило улицы. Более 100 единиц спецтехники были задействованы для откачки воды.

Село Софиевка расположено в 35 километрах от Астаны. В стл