Дом в баклажках и вода по часам: Почему главная проблема жителей Актау до сих пор не решена

В Актау общественные акции протеста стали обыденностью: жители города ежемесячно выходят на улицы, требуя решения единственной проблемы – нехватки воды. С мая по сентябрь актаусцы страдают от перебоев водоснабжения, получая доступ к воде лишь на несколько часов в день. Многолетние надежды горожан на стабильное водоснабжение, похоже, становятся всё менее вероятными. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

3 сентября жильцы жилого комплекса "Шанырак" собрались в своём дворе и перекрыли ближайшую проезжую дорогу, чтобы привлечь внимание городских властей к своей беде. На место пришли представители акимата, прокуратуры и ГКП "Каспий жылу, су арнасы", чтобы вести диалог с протестующими. Однако жители уже привыкли к обещаниям и временным мерам.

В июне, июле и августе на забастовку выходили жители 19 микрорайона. Одна из участниц протестов, Роза Динова, рассказала, почему они пошли на такой шаг, и как изменилась ситуация после этого.

Женщина пожаловалась на сложные условия проживания.

"По всему городу нет воды. Это проблема №1 для Актау. Мы без питьевой воды уже несколько месяцев. Жизнь без воды становится невыносимой – не помыться, не приготовить еду", - объясняет она.

К сожалению, аналогичные проблемы испытывают и другие жители. Их дома превратились в склады для ёмкостей с водой.

"Весь дом в баклажках, вёдрах с водой. Понакупали 50-литровые бочки. Какие есть дома ёмкости, во все воду набираем. Это так надоело уже. Ни уюта, ни порядка", - рассказала Роза Динова.

На вопрос о том, как справляются семьи с детьми, Роза отвечает с горечью.

"У меня у братишки пятеро детей. Они мучаются. Дети маленькие, и без воды тяжело справляться. Они полную ванну воды набирают, так спасаются", - поведала она.

Для многих актаусцев отсутствие стабильного водоснабжения стало причиной не только неудобств, но и ограничения в социальной жизни.

"Уже перестали звать друг к другу в гости. Сложно приготовиться к приходу гостей, если у тебя нет воды", - делится переживаниями женщина.

Фото жителей.

Дают воду в городе по графику – с 18.00 до 5.00. Однако этот график часто не выполняется: задержки, отключения и низкое давление делают проблему ещё более острой. Как рассказывает Роза, "везёт тем, кто живёт на первом этаже. Им ещё как-то доходит. А до верхних этажей вода просто не добирается".

Роза Динова рассказывает, что ни одна из их забастовок не принесла результата. Проблема стабильного водоснабжения по-прежнему не решена.

"К нам даже приезжали из акимата, говорили, что скоро решат проблему. Но на утро снова отключали воду", - сетует Роза.

Говоря о будущем, жители жаждут не просто временных утешений, а реальных изменений.

"Для кого-то это просто слова. Нам обещают построить какие-то новые сооружения, заводы, но когда мы увидим результат? Каждый день мы живём с этой проблемой, и наши ожидания уже близки к нулю", - говорит Роза Динова.

Жители города не намерены мириться с текущими условиями, ведь вода – это не просто ресурс, это право каждого гражданина на достойную жизнь.

"В чате соседи опять пишут, давайте выйдем, дорогу перекроем. Другие соседи предлагают собрать деньги на общедомовой резервуар, где будет собираться вода. Но он очень дорогой – 70 тысяч тенге с каждой квартиры. 127 квартир у нас. Народ уже понял, что бесполезно надеяться на акимат и на МАЭК", - с грустью заключает женщина.

Дефицит мощностей

В городском акимате сообщили, что в связи с необходимостью поддержания уровня питьевой воды в резервуарах ЦУВС-4 ГКП "Каспий жылу, су арнасы" ежедневно давление подачи искусственно занижается по всему городу. Восстановление обычного уровня подачи осуществляется после 18.00 часов.

На вопрос, когда всё-таки перестанут отключать воду и актаусцы смогут круглосуточно пользоваться этим благом, нам ответили, что обеспечением города Актау водой занимается ТОО "МАЭК".

В МАЭК на наш вопрос, почему жители Актау всё лето и до сих пор сидят без воды, заявили, что причина в нехватке производственных мощностей.

"В летний сезон пикового потребления воды больше всего неудобств жителям доставляет периодическое снижение давления в системе водоснабжения из-за перегруза, когда потребление значительно превышает максимально возможное производство. И снижение давления на город – это вынужденная мера для поддержания уровней в резервуарах питьевой воды", - говорится в письменном ответе комбината.

Основное энергетическое оборудование ТОО "МАЭК" было введено в эксплуатацию в 1960-1990-х годах. С каждым годом на его обслуживание и ремонт требуется всё больше средств. Физический износ основного оборудования составляет более 80%.

На сегодняшний день энергокомбинат производит и отпускает потребителям максимально возможные 52 тысяч тонн в сутки питьевой воды. Но в связи с интенсивным развитием города Актау потребность в питьевой воде ежегодно увеличивается и всё больше превышает производственные мощности МАЭК.

Также отмечено, что в эксплуатации энергокомбината находятся восемь опреснительных установок, из них пять введены в период с 1980 по 1990 годы, одна - в 2008 году и две - в 2014 году.

На балансе энергопредприятия находятся центральные узлы водоснабжения ЦУВС-1, 2, 3 и связывающие их технологические трубопроводы. Энергокомбинат предпринимает все необходимые меры для поддержания своих коммуникаций в исправном состоянии.

Стоит отметить, что МАЭК не является единственным производителем питьевой воды в регионе. На сегодняшний день здесь также ведут свою деятельность опреснительные заводы "Каспий" и "Актау".

Для увеличения объёмов производства воды требуется развитие этих опреснительных заводов и строительство новых максимально приближенных к потребителю профильных опреснительных заводов, для которых производство воды является основным видом деятельности.