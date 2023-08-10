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Дом творчества построят в Экибастузе по просьбе жительницы города

Сегодня, 12:02
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Акорда Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: Акорда

Дом творчества построят в Экибастузе после обращения многодетной мамы к Главе государства.  Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.

Вчера в ходе встречи Президента с жителями Экибастуза многодетная мама Аяна Смагулова от имени горожан обратилась с просьбой построить дом творчества для детей.

"По поручению Главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров", - написал Желдибай  на странице в Facebook.

Акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта.

"Этот момент очень правильный. Беру на заметку. В короткие сроки обязательно построим дом творчества. В целом, нам по стране нужно строить как можно больше объектов, которые будут служить подрастающему поколению. Я всем говорю: нужно заниматься спортом. Детей нужно привлекать в спорт, но для этого нужны соответствующие стадионы и места. Даже в столице у нас не хватает спортивных сооружений. Поэтому акимы должны обязательно заниматься этим вопросом", – сказал Президент на встрече с жителями.

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