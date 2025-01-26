  • 26 Января, 21:18
  • BAIGENEWS

Дом с печатными станками загорелся в Шымкенте

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Сегодня, 20:39
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: МЧС РК

В Шымкенте огнеборцы ликвидировали пожар на территории частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"В микрорайоне Забадам Енбекшинского района произошло загорание хозпостройки пристроенной к частному жилому дому, внутри находились 15 станков для распечатки бумаг. Пожар оперативно ликвидирован на площади 54 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

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