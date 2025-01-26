Дом с печатными станками загорелся в Шымкенте
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39Сегодня, 20:39
93Фото: МЧС РК
В Шымкенте огнеборцы ликвидировали пожар на территории частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В микрорайоне Забадам Енбекшинского района произошло загорание хозпостройки пристроенной к частному жилому дому, внутри находились 15 станков для распечатки бумаг. Пожар оперативно ликвидирован на площади 54 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
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