В Шымкенте огнеборцы ликвидировали пожар на территории частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В микрорайоне Забадам Енбекшинского района произошло загорание хозпостройки пристроенной к частному жилому дому, внутри находились 15 станков для распечатки бумаг. Пожар оперативно ликвидирован на площади 54 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина устанавливается.