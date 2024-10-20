Дом премьер-министра Израиля атаковал ливанский беспилотник

Правительство Израиля сообщило, что в субботу в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии был запущен беспилотник, но обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Ни самого премьера, ни его супруги Сары дома не было", - говорится в заявлении пресс-секретаря главы кабинета.

Как пишут СМИ, в последние недели премьер перестал ездить в свою средиземноморскую резиденцию и проводит выходные на вилле одного из своих друзей в Иерусалиме.

По данным местных СМИ, беспилотник был запущен из Ливана и преодолел около 70 километров.

Сразу после атаки на свою резиденцию Нетаньяху заявил, что его "ничто не остановит" и что Израиль "выиграет эту войну".