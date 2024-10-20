Дом премьер-министра Израиля атаковал ливанский беспилотник
Сегодня, 02:04
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Сегодня, 02:04Сегодня, 02:04
55Фото: BBC
Правительство Израиля сообщило, что в субботу в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии был запущен беспилотник, но обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
"Ни самого премьера, ни его супруги Сары дома не было", - говорится в заявлении пресс-секретаря главы кабинета.
Как пишут СМИ, в последние недели премьер перестал ездить в свою средиземноморскую резиденцию и проводит выходные на вилле одного из своих друзей в Иерусалиме.
По данным местных СМИ, беспилотник был запущен из Ливана и преодолел около 70 километров.
Сразу после атаки на свою резиденцию Нетаньяху заявил, что его "ничто не остановит" и что Израиль "выиграет эту войну".
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