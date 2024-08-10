Дом отдыха сгорел на Алаколе
Сегодня, 07:47
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Сегодня, 07:47Сегодня, 07:47
95Фото: МЧС РК
Дом сгорел на территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 400 квадратнх метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.
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