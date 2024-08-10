  • 10 Августа, 08:27
  • BAIGENEWS

Дом отдыха сгорел на Алаколе

Сегодня, 07:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:47
Сегодня, 07:47
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Фото: МЧС РК

Дом сгорел на территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 400 квадратнх метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.

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