Дом отдыха сгорел на Алаколе

Дом сгорел на территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 400 квадратнх метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.