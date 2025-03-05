Выяснились подробности мощного взрыва машины в гараже частного дома в Талдыкоргане, в результате которого пострадали отец и дочь, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет телеканал КТК, утром мужчина завел машину, чтобы отвезти дочерей в школу. В тот момент и прогремел мощный взрыв. Он разрушил стены, выбил стекла и двери жилого дома. Сам гараж полностью рухнул.

40-летний хозяин дома получил тяжелые травмы и ожоги тела. Пострадала и его 12-летняя дочь. У девочки состояние средней степени тяжести.

По предварительным данным, в машине взорвалось газобаллонное оборудование. Сейчас специалисты выясняют точные причины случившегося. Целая семья лишилась дома.

"По прибытии на место происшествия выяснилось, что произошел хлопок газового оборудования в автомобиле. Частично разрушены хозяйственные постройки. На месте работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям", - прокомментировал замначальника управления по ЧС Данияр Айткулулы.

Ранее мы публиковали жуткие кадры с места происшествия.